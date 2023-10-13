«Ювентус» изучает трансферный рынок в поиске игроков для усиления состава. По информации TodoFichajes, на радаре гранда итальянской Серии А находится полузащитник «Баварии» Леон Горецка.

Действующий контракт Горецки рассчитан до средины 2026 года, его рыночная стоимость составляет в районе 50 миллионов евро.

Отмечается, что осуществить трансфер 28-летнего Горецки «Ювентусу» будет сложно, поскольку Томас Тухель считает полузащитника важным игроком.

В сезоне 2023/2024 Леон Горецка провёл 11 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и отдал один результативный пас.