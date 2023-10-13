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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Реал» может подписать игрока «Баварии» слухи

13 Октября 2023 • 22:05 Комментировать

«Реал» планирует в обозримом будущем усилить линию нападения. Как сообщает TodoFichajes, в сфере интересов мадридского гранда находится форвард «Баварии» Матис Тель.

Летом «Бавария» подписала Гарри Кейна, что существенно повлияло на положение Теля – молодому нападающему хочется играть больше. Футболист рассматривает возможность сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 18-летнего Матиса Теля в 20 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Тель провёл 11 матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и один голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Матис Тель трансферы футбола - зима 2024
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