«Реал» планирует в обозримом будущем усилить линию нападения. Как сообщает TodoFichajes, в сфере интересов мадридского гранда находится форвард «Баварии» Матис Тель.

Летом «Бавария» подписала Гарри Кейна, что существенно повлияло на положение Теля – молодому нападающему хочется играть больше. Футболист рассматривает возможность сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 18-летнего Матиса Теля в 20 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Тель провёл 11 матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и один голевой пас на партнёра.