Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность подписания центрального защитника Сократиса Папастатопулоса. Новостью об этом делится Bild.

Напомним, из-за травм «Бавария» испытывает проблемы в центре обороны – клуб потерял Дайо Упамекано и Маттейса де Лигта.

Ранее «Баварию» мог усилить другой известный свободный агент – Жером Боатенг. Однако возвращения немца в Мюнхен так и не случилось.

Не так давно сообщалось, что Сократис присоединится к клубу Ла Лиги, «Бетису», однако официально о сделке пока не объявляли.

35-летний грек находится в статусе свободного агента после того, как покинул летом «Олимпиакос». Ранее в карьере он выступал за национальную сборную Греции, «Арсенал», дортмундскую «Боруссию» и другие клубы. Отметим, что Сократис играл под руководством тренера «Баварии» Томаса Тухеля во время своего пребывания в Дортмунде.