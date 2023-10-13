Мюнхенская «Бавария» хочет сохранить в своём составе нападающего Лероя Сане.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время стартуют переговоры между «Баварией» и Сане по поводу нового контракта. По информации источника, это одна из приоритетных целей клуба на ближайшие месяцы. Отмечается, что футболист и его семья счастливы в Мюнхене.

27-летний немец выступает за «Баварию» с 2020 года. В текущем сезоне Сане принял участие в 11 матчах во всех турнирах и семь раз смог огорчить соперников своими голами.

Действующее соглашение Сане с «Баварией» рассчитано до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 65 миллионов евро.