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​В Саудовской Аравии не исключают трансфер Мюллера

13 Октября 2023 • 17:35 Комментировать

Операционный директор Саудовской лиги Карло Нора ответил на вопрос, может ли нападающий Томас Мюллер перебраться в лигу в следующем году.

Стоит сказать, что действующий контракт Мюллера с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

«Может ли Мюллер переехать в Саудовскую Аравию в следующем году свободным агентом? Почему бы и нет? Мы будем рады любому, кто повысит ценность и качество лиги», - слова функционера приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Филиппа Кесслера.

В восьми матчах сезона 2023/2024 Томас Мюллер записал на свой счёт три голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Карло Нора
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