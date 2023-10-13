​В Саудовской Аравии не исключают трансфер Мюллера

Операционный директор Саудовской лиги Карло Нора ответил на вопрос, может ли нападающий Томас Мюллер перебраться в лигу в следующем году.

Стоит сказать, что действующий контракт Мюллера с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

«Может ли Мюллер переехать в Саудовскую Аравию в следующем году свободным агентом? Почему бы и нет? Мы будем рады любому, кто повысит ценность и качество лиги», - слова функционера приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Филиппа Кесслера.

В восьми матчах сезона 2023/2024 Томас Мюллер записал на свой счёт три голевых паса.