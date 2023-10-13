«Бавария» нашла замену Нойеру

Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии», об этом сообщает Football Today.

Согласно сведениям источника, чемпион Германии видит в Грегоре замену травмированному Мануэлю Нойеру. Мюнхенский гранд ведет переговоры с представителями Кобеля.

25-летний швейцарец недавно подписал новый трудовой договор со «шмелями» до середины 2028 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Кобель сыграл семь поединков, в которых пропустил восемь голов.