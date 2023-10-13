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​Румменигге: «В «Милане» сами не понимают, как выиграли титул»

13 Октября 2023 • 02:20 Комментировать

В 2022 году «Милан» после одиннадцатилетнего перерыва стал чемпионом Италии, но немецкий экс-футболист Карл-Хайнц Румменигге, в свое время поигравший за «Интер», скептически относится к тому титулу. Он считает, что в «Милане» так и не поняли, как это получилось.

- Когда я выступал в «Интере», у нас была прекрасная команда. Я так и не понял, почему мы не смогли выиграть тогда титул. В 1984 все было хорошо, пока мы не начали терять очки в простых ситуациях и проиграли. Как «Милан», который сам не знает, как ему удалось выиграть титул, - цитирует слова Румменигге pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Карл-Хайнц Румменигге
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