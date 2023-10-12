Немецкий футбольный союз планирует повысить прозрачность решений арбитров на VAR.

Как утверждает Kicker, по задумке функционеров спорные решения должны быть прокомментированы для телезрителей. Кроме того, должна быть возможность воспроизведения диалога между судьями в поле и на VAR.

Сообщается, что так же рассматривается вариант с объявлением итогового решения на весь стадион в определенных ситуациях.

По информации источника, данное нововведение планируется внедрить в Бундеслиге уже в текущем сезоне.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии было сыграно уже семь туров. На данный момент лидером турнирной таблицы является «Байер».