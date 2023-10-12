Хёнесс прокомментировал слова Тухеля о составе «Баварии»

Член руководства мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался о словах главного тренера команды Томаса Тухеля о размере состава.

«Эти заявления — праздник для средств массовой информации, особенно таблоидов. Некоторые, в том числе тренер, сделали неразумные заявления, потому что я не должен выставлять свою команду в плохом свете, говоря, что наша команда слишком слаба. У нас не маленький состав», — приводит слова Хёнесса NTV.

Напомним, что Томас Тухель стал главным тренером «Баварии» в марте текущего года, выиграв по итогам прошлого сезона Бундеслигу. В таблице нынешнего розыгрыша чемпионата мюнхенский клуб идёт на третьем месте.