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​Хёнесс прокомментировал ситуацию с Боатенгом

12 Октября 2023 • 15:51 Комментировать

Член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс высказался о ситуации с Жеромом Боатенгом. Как известно, мюнхенский клуб мог подписать краткосрочный контракт с защитником, но отказался от этой идеи. Произошло это на фоне недовольства болельщиков – они не хотели видеть в команде Боатенга, которого в своё время признавали виновным в насилии.

«Мы не будем его подписывать. Нет смысла приглашать футболиста на восемь игр. Я слышал, что наше руководство, возможно, захочет подписать ещё одного защитника во время зимнего трансферного окна», - сказал Хёнесс RTL.

На текущий момент «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на два очка.

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