Полузащитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Куадио Коне может перебраться в «Баварию».

По сведениям Get German Football News, мюнхенцы уже связались с «Боруссией» по поводу возможного трансфера 22-летнего француза. Сообщается, что официального предложения пока не было, стороны провели лишь предварительную беседу. В «Баварии» надеются, что получится заполучить Коне за небольшие деньги, отмечает источник.

В нынешнем сезоне француз появился на поле только в двух матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

Контракт Коне с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 миллионов евро.