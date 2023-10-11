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«Бавария» хочет подписать Коне слухи

11 Октября 2023 • 21:55 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Полузащитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Куадио Коне может перебраться в «Баварию».

По сведениям Get German Football News, мюнхенцы уже связались с «Боруссией» по поводу возможного трансфера 22-летнего француза. Сообщается, что официального предложения пока не было, стороны провели лишь предварительную беседу. В «Баварии» надеются, что получится заполучить Коне за небольшие деньги, отмечает источник.

В нынешнем сезоне француз появился на поле только в двух матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

Контракт Коне с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Куадио Коне трансферы футбола - зима 2024
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