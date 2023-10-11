Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо продолжит карьеру в «Барселоне».

По сведениям Bild, сделка между клубами будет оформлена следующим летом. Сообщается, что сумма трансфера составит примерно 60 миллионов евро. Стоит отметить, что Ольмо является воспитанником «сине-гранатовых».

Ранее появилась информация, что в услугах 25-летнего испанца заинтересованы «Ювентус» и мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Ольмо провел четыре матча во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет одну голевую передачу.

Действующий контракт атакующего хавбека с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 млн евро.