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Чемпионат Германии. Бундеслига

Названы самые непобедимые клубы топ-10 лиг Европы в этом сезоне

11 Октября 2023 • 17:11 Комментировать

Авторитетный портал Transfermarkt сравнил все клубы топ-10 лиг Европы и выяснил, какие из них до сих пор являются непобеждёнными во всех официальных турнирах.

Первые два места делят стамбульские топ-клубы – «Фенербахче» и «Галатасарай». У грандов турецкого футбола по 16 матчей во всех турнирах на каждого, «канарейки» победили в каждом из них, а у «львов» - 13 побед и три ничьих.

На третьем месте – одна из сенсаций немецкой Бундеслиги – «Байер». У «фармацевтов» девять побед и одна ничья в 10 официальных матчах.

Четвёртое место – у «Барселоны», «сине-гранатовые» имеют в активе восемь побед и три ничьих.

Пятым и шестым клубами без поражений являются «Ницца» и вновь представитель чемпионата Турции – «Хатайспор». У первых четыре победы и четыре ничьих в восьми матчах, у вторых – три победы и пять ничьих.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче Ницца Барселона Хатайспор Байер
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