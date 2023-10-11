​«Бавария» рассказала о травме Упамекано

«Бавария» рассказала о травме защитника Дайо Упамекано, которая была получена в воскресном матче против «Фрайбурга». Обследование выявило у француза мышечную травму левого подколенного сухожилия.

Сроки восстановления Упамекано «Бавария» не называет. Ранее в прессе сообщалось, что 24-летний футболист пропустит от трёх до четырёх недель. Впрочем, есть информация и о более долгих сроках восстановления француза.

Также «Бавария» отмечает, что защитник Маттейс де Лигт во вторник начал бегать на поле – нидерландец сделал ещё один шаг на пути к восстановлению.

«Бавария» сейчас занимает третье место в таблице Бундеслиги.