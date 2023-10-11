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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн ответил, когда завершит карьеру

11 Октября 2023 • 13:43 Комментировать

Звездный нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался насчет своего будущего.

«В футболе зачастую считают, что если игроку исполняется 30 лет, то его конец карьеры близок. Однако я лишь начинаю вторую часть своей карьеры. Хочу провести на высоком уровне еще восемь-девять лет. Сейчас другие условия, которые позволяют играть дольше. Месси, Роналду, Ибрагимович стали только лучше после 30 лет», - цитирует англичанина Sky Sports.

Кейн перешел в «Баварию» минувшим летом. В текущем сезоне Бундеслиги 30-летний форвард провел семь матчей, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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