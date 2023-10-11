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Хаби Алонсо сможет уйти в один из трёх топ-клубов в 2024 году – такова договорённость с «Байером» слухи

11 Октября 2023 • 01:31 Комментировать
Вольфсбург
...
Байер Л
21.10 16:30

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может покинуть Леверкузен следующим летом.

Основным претендентом на специалиста считается мадридский «Реал», который, судя по всему, расстанется с Карло Анчелотти по окончании текущего сезона. По информации SportBild, несмотря на то, что недавно Алонсо продлил контракт с «Байером» до 2026 года, у него будет возможность уйти по своему желанию уже в 2024 году в случае поступления предложения от одного из своих бывших клубов – «Реала», «Баварии» или «Ливерпуля». У испанца существует договорённость с руководством «фармацевтов» на этот счёт.

«Байер» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги после семи туров с 19 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
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