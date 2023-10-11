Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может покинуть Леверкузен следующим летом.

Основным претендентом на специалиста считается мадридский «Реал», который, судя по всему, расстанется с Карло Анчелотти по окончании текущего сезона. По информации SportBild, несмотря на то, что недавно Алонсо продлил контракт с «Байером» до 2026 года, у него будет возможность уйти по своему желанию уже в 2024 году в случае поступления предложения от одного из своих бывших клубов – «Реала», «Баварии» или «Ливерпуля». У испанца существует договорённость с руководством «фармацевтов» на этот счёт.

«Байер» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги после семи туров с 19 набранными очками.