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«Бавария» намерена продлить контракт Сане до 2028 года

11 Октября 2023 • 00:19 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

«Бавария» предложит новый долгосрочный контракт вингеру Лерою Сане.

Действующее соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до середины 2025 года, и руководство «Баварии», как известно, заинтересовано в продлении договора. По обновлённым данным журналиста Николо Скиры, мюнхенцы готовы начать переговоры с Сане в скором времени. Игроку сборной Германии будет предложено соглашение, рассчитанное до 2028 года.

Лерой Сане записал себе в актив семь забитых мячей в 11 встречах команды Томаса Тухеля в нынешней кампании. В общей сложности в активе немца 45 голов и 37 результативных передач в 144 матчах за «Баварию» с момента перехода из «Манчестер Сити» в 2020 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане
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