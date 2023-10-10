Кан: «Рад снова видеть улыбку на лице Мане»

Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о встрече с Садио Мане.

Минувшим летом сенегальский нападающий перебрался в «Аль-Наср» после всего одного сезона в Мюнхене. Недавно Кан посетил расположение саудовского клуба, где и встретится с Мане.

«После тяжёлого времени, которое Садио пережил в «Баварии», я был рад снова видеть улыбку на его лице. Сейчас он надеется выиграть трофеи с новым клубом, у него всё хорошо», – приводит журналист Филипп Кесслер высказывание Кана.

В активе Садио Мане семь забитых мячей и две результативные передачи в 12 поединках за «Аль-Наср» во всех турнирах.