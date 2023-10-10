Агент Теля высказался о готовности сборной Германии натурализовать игрока

Агент Гадири Камара, представляющий интересы нападающего «Баварии» Матиса Теля, высказался о возможной натурализации игрока.

Напомним, что недавно о такой возможности заявил Руди Фёллер, высоко оценивающий талант 18-летнего форварда молодёжной сборной Франции.

«Никто не обсуждал с нами такой вариант. Мы видели заявление Фёллера, которое подчёркивает тот факт, что в Германии любят Матиса и ценят его способности, однако, если честно, сейчас парень сосредоточен на выступлении за сборную Франции до 21 года, и я не хочу беспокоить его подобными вопросами», – передаёт журналист Флориан Плеттенберг слова агента восходящей звезды «Баварии».