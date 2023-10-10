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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус: «У Сане есть всё, чтобы быть лучшим в мире»

10 Октября 2023 • 21:28 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус высоко оценивает талант вингера «Баварии» Лероя Сане.

27-летний игрок впечатляюще проводит текущий сезон, что, по мнению легендарного экс-защитника, не должно никого удивлять.

«Мы уже давно знаем, что у Сане есть потенциал, которого нет ни у одного другого игрока в Германии. Он отлично подходит для современного футбола, поскольку сочетает в себе скорость, технику и хорошие удары. Возможно, это заняло больше времени, чем хотелось, но он понял, что футбол – командный вид спорта, требующий усердия не только при игре в атаке, но и в обороне. Я считаю Сане одним из лучших в Европе. У него есть всё необходимое, чтобы стать первым в голосовании за лучшего игрока мира», – цитирует Sky Sport Маттеуса.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Лерой Сане
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