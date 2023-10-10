Раскрыта главная причина отказа «Баварии» от Боатенга

Названа причина, почему руководство мюнхенской «Баварии» отказалось о возвращения в команду опытного центрального защитника Жерома Боатенга.

Как стало известно журналистам Bild, чемпион Германии принял решение отказаться от футболиста из-за обвинений в домашнем насилии. В данный момент продолжается судебный процесс в отношении Боатенга. Это стало основной причиной отказа «Баварии» от сотрудничества.

В настоящий момент Жером является свободным агентом. Последним местом работы 35-летнего защитника был французский «Лион». В прошлом сезоне Лиги 1 Боатенг провел восемь матчей.

За «Баварию» он выступал с 2011 по 2021 год.