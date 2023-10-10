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Боатенг продолжает тренироваться с «Баварией», ожидая предложений от других клубов

10 Октября 2023 • 02:57 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Центральный защитник Жером Боатенг продолжает поиски клуба.

35-летний свободный агент не получит контракта от «Баварии» – об этом мюнхенский гранд сообщил официально несколькими днями ранее. Тем не менее, как отмечает Bild, Боатенг принял предложение продолжать тренировки с «Баварией». Игрок поддерживает форму с командой Томаса Тухеля, надеясь как можно скорее получить предложения от других клубов.

Жером Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год. Свой последний на данный момент клуб – французский «Лион» – ветеран покинул по окончании прошлого сезона, не продлив подошедший к концу договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жером Боатенг
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