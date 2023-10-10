Впервые в истории Бундеслиги сразу три команды забили 22 и более гола после семи туров

«Байер», «Бавария» и «Штутгарт» установили совместный рекорд немецкого футбола.

Леверкузенцы и мюнхенцы поразили ворота соперников по 23 раза, а «Штутгарт» забил 22 гола. По данным Opta, впервые в истории Бундеслиги сразу трём командам удалось преодолеть отметку в 22 забитых мяча на дистанции в семь стартовых туров.

Лидером турнирной таблицы на данный момент является «Байер» – коллектив Хаби Алонсо набрал 19 очков из 21 возможного. «Штутгарт» располагается на второй позиции с 18 баллами, а «Бавария», набравшая 17 очков, идёт третьей. Те же 17 пунктов значатся и на счету дортмундской «Боруссии».