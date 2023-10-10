«Бавария» потеряла основного защитника на три-четыре недели

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано получил травму в недавнем матче против «Фрайбурга».

Француз был заменён на 77-й минуте поединка Бундеслиги, завершившегося победой мюнхенцев со счётом 3:0. Согласно сведениям Bild, Упамекано может пропустить порядка трёх-четырёх недель из-за растяжения подколенного сухожилия. В скором времени игрок пройдёт обследование для более точного определения сроков отсутствия.

Дайо Упамекано принял участие в десяти матчах команды Томаса Тухеля в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

21 октября «Бавария» сыграет на выезде против «Майнца».