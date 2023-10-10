Названа зарплата Кобеля, недавно ставшего одним из самых высокооплачиваемых игроков «Боруссии» Дортмунд

Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель получил награду за свою игру.

25-летний футболист заключил долгосрочный договор со «шмелями», о чём стало известно официально на прошлой неделе. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в соглашении не прописаны отступные. Ожидается, что «Боруссия» запросит за швейцарца порядка 50-60 млн евро, если летом 2024 года к нему проявят интерес, но сам вратарь не заинтересован в уходе. Кроме того, по данным источника, по новому контракту Кобелю полагается впечатляющая зарплата – более 9 млн евро в год, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.