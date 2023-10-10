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Названа зарплата Кобеля, недавно ставшего одним из самых высокооплачиваемых игроков «Боруссии» Дортмунд

10 Октября 2023 • 00:26 Комментировать
Боруссия Д
...
Вердер
20.10 21:30

Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель получил награду за свою игру.

25-летний футболист заключил долгосрочный договор со «шмелями», о чём стало известно официально на прошлой неделе. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в соглашении не прописаны отступные. Ожидается, что «Боруссия» запросит за швейцарца порядка 50-60 млн евро, если летом 2024 года к нему проявят интерес, но сам вратарь не заинтересован в уходе. Кроме того, по данным источника, по новому контракту Кобелю полагается впечатляющая зарплата – более 9 млн евро в год, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Грегор Кобель
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БОРУССИЯ Д ВЕРДЕР
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