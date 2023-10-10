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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» объявил об отставке Энрико Маассена официально

10 Октября 2023 • 00:13 Комментировать
Аугсбург
1:2
Дармштадт

Официальный сайт «Аугсбурга» сообщил об отставке главного тренера команды Энрико Маассена.

После семи туров нынешнего сезона немецкой Бундеслиги «фуггеры» набрали всего пять очков и расположились в таблице чемпионата на 15-м месте.

«Я, конечно, разочарован этим решением, поскольку убеждён, что вместе мы смогли бы добиться перемен. Я благодарен «Аугсбургу» и тем, кто предоставил мне возможности работать в Бундеслиге, и желаю клубу всего наилучшего в будущем», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Маассен руководил «Аугсбургом» с лета 2022 года. До назначения нового тренера руководить командой будет наставник молодёжного состава Тобиас Штробль.

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Энрико Маассен
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