Официальный сайт «Аугсбурга» сообщил об отставке главного тренера команды Энрико Маассена.

После семи туров нынешнего сезона немецкой Бундеслиги «фуггеры» набрали всего пять очков и расположились в таблице чемпионата на 15-м месте.

«Я, конечно, разочарован этим решением, поскольку убеждён, что вместе мы смогли бы добиться перемен. Я благодарен «Аугсбургу» и тем, кто предоставил мне возможности работать в Бундеслиге, и желаю клубу всего наилучшего в будущем», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Маассен руководил «Аугсбургом» с лета 2022 года. До назначения нового тренера руководить командой будет наставник молодёжного состава Тобиас Штробль.