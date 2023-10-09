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Кампль продлит контракт с «РБ Лейпцигом» до 2026 года

09 Октября 2023 • 22:05 Комментировать
РБ Лейпциг
0:0
Бохум

Словенский полузащитник Кевин Кампль близок к продлению действующего контракта с «РБ Лейпциг» после 2024 года.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга из Bild, стороны ведут продвинутые переговоры о новом двухлетнем контракте до 2026 года. Окончательное соглашение ожидается в ближайшие дни. Сообщается, что другими кандидатами на продление контракта следующим летом являются Юссуф Поульсен и Лукас Клостерманн.

Напомним, что Кевин Кампль выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года. В 211 матчах за клуб полузащитник забил восемь голов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кевин Кампль РБ Лейпциг
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