Кампль продлит контракт с «РБ Лейпцигом» до 2026 года

Словенский полузащитник Кевин Кампль близок к продлению действующего контракта с «РБ Лейпциг» после 2024 года.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга из Bild, стороны ведут продвинутые переговоры о новом двухлетнем контракте до 2026 года. Окончательное соглашение ожидается в ближайшие дни. Сообщается, что другими кандидатами на продление контракта следующим летом являются Юссуф Поульсен и Лукас Клостерманн.

Напомним, что Кевин Кампль выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года. В 211 матчах за клуб полузащитник забил восемь голов.