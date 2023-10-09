«Бавария» претендует на 17-летнего игрока «Шальке 04»

Полузащитник «Шальке 04» Ассан Уэдраого заинтересовал «Баварию».

17-летний игрок, регулярно появляющийся на поле в матчах второй Бундеслиги, привлёк внимание статусных местных и зарубежных клубов, в числе которых фигурируют «Байер», «РБ Лейпциг» и английский «Брайтон». Согласно сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, число претендентов на Уэдраого пополнила «Бавария» – переход может состояться в 2024 году. В контракте восходящей звезды прописаны отступные в размере 15-20 млн евро. Мюнхенцы могут как выкупить хавбека, так и предложить вариант с арендой.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ассана Уэдраого в 500 тысяч евро. В активе футболиста 15 матчей за сборную Германии до 17 лет.