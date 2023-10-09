Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер в ближайшее время должен вернуться в строй сразу после травмы, об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг, .

По информации источника, вратарь должен будет готов к матчу восьмого тура чемпионата Германии против «Майнца», который состоится 21 октября. Отмечается, что 37-летний футболист сразу хочет вытеснить Свена Ульрайха из стартового состава.

Напомним, что Нойер получил перелом правой большеберцовой кости во время катания на лыжах в отпуске в декабре прошлого года.

«Бавария» после семи туров Бундеслиги располагается на третьей строчке в турнирной таблице, уступая «Байеру» два очка.