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Чемпионат Германии. Бундеслига

Голкипер «Баварии» Нойер хочет вернуться в стартовый состав сразу после травмы слухи

09 Октября 2023 • 20:31 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер в ближайшее время должен вернуться в строй сразу после травмы, об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг, .

По информации источника, вратарь должен будет готов к матчу восьмого тура чемпионата Германии против «Майнца», который состоится 21 октября. Отмечается, что 37-летний футболист сразу хочет вытеснить Свена Ульрайха из стартового состава.

Напомним, что Нойер получил перелом правой большеберцовой кости во время катания на лыжах в отпуске в декабре прошлого года.

«Бавария» после семи туров Бундеслиги располагается на третьей строчке в турнирной таблице, уступая «Байеру» два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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