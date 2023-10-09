​Хёнесс: «Назначение Оливера Кана было большой ошибкой»

Ули Хёнесс, который входит в состав правления «Баварии», оценил решение назначить Оливера Кана генеральным директором клуба.

Стоит напомнить, что Оливер Кан покинул этот пост весной текущего года.

«Назначение Оливера Кана было большой ошибкой. Самое главное – начать с себя и понять, что мы допустили ошибку. Когда мы поняли, что Кан не справится, то сделали изменение.

Если кто-то провёл в «Баварии» 10 лет, ему больше не нужно будет искать работу. Но готов ли человек работать по 12 часов 6 дней в неделю – большой вопрос. Кан говорил в интервью, что гендиректору не нужно работать 24 часа в сутки. Я ответил, что рабочих часов должно быть 12», - сказал Хёнесс Sonntags-Stammtisch.