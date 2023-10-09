​В «Баварии» сказали, сколько заплатили за Кейна

В летнее трансферное окно «Бавария» осуществила трансфер форварда Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Ули Хёнесс, который входит в состав правления мюнхенского клуба, сказал несколько слов о сумме трансфера англичанина.

«Мы потратили всего 95 миллионов евро на Кейна», - цитирует Хёнесса немецкий BR со ссылкой на Sonntags-Stammtisch.

В сезоне 2023/2024 Гарри Кейн провёл за «Баварию» 10 матчей. В них нападающий записал на свой счёт девять голов и пять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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