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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Директор «Баварии» высказался насчёт решения по Боатенгу

09 Октября 2023 • 13:58 Комментировать

Жером Боатенг активно поддерживал форму в «Баварии», но клуб решил не подписывать краткосрочный контракт с 35-летним защитником. Произошло это на фоне позиции фанатов, выступающих против возвращения Боатенга.

Комментарий по поводу решения по Боатенгу дал Кристоф Фройнд – спортивный директор «Баварии».

«Бавария» выступает за ценности. Это была особая ситуация, ведь десять дней назад у нас не было центральных защитников. В конце концов, мы решили этот вопрос вместе», - слова Фройнда приводит в социальных сетях журналист Тоби Альтшаффль.

Жером Боатенг играл за «Баварию» в 2011-2021 годах. Несколько лет назад футболиста признавали виновным в домашнем насилии. 

​В «Баварии» объяснили, почему Боатенг не вернётся

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жером Боатенг Кристоф Фройнд
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