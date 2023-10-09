​Директор «Баварии» высказался насчёт решения по Боатенгу

Жером Боатенг активно поддерживал форму в «Баварии», но клуб решил не подписывать краткосрочный контракт с 35-летним защитником. Произошло это на фоне позиции фанатов, выступающих против возвращения Боатенга.

Комментарий по поводу решения по Боатенгу дал Кристоф Фройнд – спортивный директор «Баварии».

«Бавария» выступает за ценности. Это была особая ситуация, ведь десять дней назад у нас не было центральных защитников. В конце концов, мы решили этот вопрос вместе», - слова Фройнда приводит в социальных сетях журналист Тоби Альтшаффль.

Жером Боатенг играл за «Баварию» в 2011-2021 годах. Несколько лет назад футболиста признавали виновным в домашнем насилии.

​В «Баварии» объяснили, почему Боатенг не вернётся