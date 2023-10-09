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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Кейн не забивает уже два матча подряд? Ему не повезло»

09 Октября 2023 • 12:10 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал тот факт, что нападающий Гарри Кейн не забивает уже два матча подряд.

«Кейн не забивает уже два матча подряд? Ему не повезло. С «Копенгагеном» было то же самое. Два его удара были очень опасными. Именно поэтому мне не о чем переговорить», – сказал Тухель в беседе с изданием Bild.

Напомним, в чемпионате Германии на счету у Кейна 8 голов и 4 результативные передачи. Также англичанин отметился голом и ассистом в Лиге чемпионов. Гарри перебрался в мюнхенскую «Баварию» минувшим летом из лондонского «Тоттенхэма» за сумму свыше 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Гарри Кейн
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