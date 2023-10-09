Тухель: «Кейн не забивает уже два матча подряд? Ему не повезло»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал тот факт, что нападающий Гарри Кейн не забивает уже два матча подряд.

«Кейн не забивает уже два матча подряд? Ему не повезло. С «Копенгагеном» было то же самое. Два его удара были очень опасными. Именно поэтому мне не о чем переговорить», – сказал Тухель в беседе с изданием Bild.

Напомним, в чемпионате Германии на счету у Кейна 8 голов и 4 результативные передачи. Также англичанин отметился голом и ассистом в Лиге чемпионов. Гарри перебрался в мюнхенскую «Баварию» минувшим летом из лондонского «Тоттенхэма» за сумму свыше 100 миллионов евро.