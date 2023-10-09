Фройнд: «В ближайшие пару недель мы начнём переговоры о продлении контракта с Сане»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд дал понять, что мюнхенский клуб в ближайшее время начнёт переговоры с Лероем Сане о продлении контракта. Действующее соглашение немца истекает летом 2025 года.

«В ближайшие пару недель мы определённо начнём переговоры о продлении контракта с Сане. Он невероятно хороший игрок, ключевой игрок. Будет замечательно, если Лерой останется в Мюнхене на долгое время», – приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо.

Сане хорошо начал этот сезон, отметившись 6 голами в 7 поединках немецкой Бундеслиги. Для сравнения, за весь предыдущий розыгрыш чемпионата Лерой забил 8 мячей.