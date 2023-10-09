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Фройнд: «В ближайшие пару недель мы начнём переговоры о продлении контракта с Сане»

09 Октября 2023 • 10:50 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд дал понять, что мюнхенский клуб в ближайшее время начнёт переговоры с Лероем Сане о продлении контракта. Действующее соглашение немца истекает летом 2025 года.

«В ближайшие пару недель мы определённо начнём переговоры о продлении контракта с Сане. Он невероятно хороший игрок, ключевой игрок. Будет замечательно, если Лерой останется в Мюнхене на долгое время», – приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо.

Сане хорошо начал этот сезон, отметившись 6 голами в 7 поединках немецкой Бундеслиги. Для сравнения, за весь предыдущий розыгрыш чемпионата Лерой забил 8 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане Кристоф Фройнд
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