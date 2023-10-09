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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гендиректор «Баварии»: «Для нас Суперлига мертва»

09 Октября 2023 • 09:49 Комментировать

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался о проекте Суперлиги Европы, который заморозили из-за волны негодования со стороны футбольной общественности.

«Суперлига? Для нас этот проект мертв. Говорю так резко, чтобы больше не оставалось вопросов. Суперлига настолько мертва, что нельзя быть еще более мертвой», - передает слова руководителя Bayern & Germany.

«Бавария» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего «Байера» на два балла. В следующем туре чемпионата страны подопечные Томаса Тухеля встретятся с «Майнцем» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Суперлига Европы Ян-Кристиан Дрезен
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