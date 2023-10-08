​Томас Мюллер одержал 332-ю победу в Бундеслиге - это повторение рекорда турнира

В седьмом туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Бавария» принимала дома «Фрайбург» и легко обыграла соперника со счетом 3:0. Для нападающего мюнхенского клуба Томаса Мюллера это была 332-я победа в истории выступлений в Бундеслиге, и по этому параметру он сравнял абсолютный рекорд чемпионата. А делит его Мюллер со своим коллегой по команде Мануэлем Нойером - голкипером «Баварии».

Следующая победа станет для Мюллера рекордной, особенно в свете того, что Нойер в настоящий момент не выступает. В следующем туре «Бавария» сыграет на выезде с «Майнцем», это случится 21 октября.