Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» уверенно обыграл «Хайденхайм»

08 Октября 2023 • 22:28 Комментировать
Айнтрахт Фр
2:0
Хайденхайм

Седьмой тур Бундеслиги завершился матчем «Айнтрахт» - «Хайденхайм». Хозяева поля, самая закрытая команда лиги с худшей атакой и лучшей обороной», доминировала в игре с соседями по таблице. В дебюте Марвин Пирингер минимально промахнулся в удобной позиции. Пенальти для хозяев, и Жессик Нганкам не попал в рамку. А вот Хуго Ларссон был точен и результативен, выстрелив из-за штрафной. У гостей Тим Кляйндинст головой едва не забил, но промах. Ансгар Кнауфф удвоил перевес хозяев на 72-й минуте. Фарес Шаиби в контратаке не смог отличиться.

«Айнтрахт» с 10 очками поднялся на восьмое место, соперник - 10-й с отставанием в одну победу.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр2:0Хайденхайм
(1:0) Ларссон Хуго39'  
(2:0) Кнауфф Ансгар72'  
Трапп КевинТутаКох РобинПачо ВильямБутаМакс Филипп  65' 78' (Нкунку Нильс ( 78') Ларссон Хуго 90' (Хасебе Макото ( 90') Схири ЭльесШаиби Фарес 90' (Смолчич Хрвое ( 90') Мармуш Омар 67' (Ферри Начо ( 67') Нганкам Жессик  11' 67' (Кнауфф Ансгар ( 67')
Запасные: Граль ЙенсАаронсон ПакстенХёуге ЙенсЧендлер Тимоти
Мюллер Кевин  28'Хактаб Траоре ОмарМайнка Патрик  46'Зирслебен ТимФёренбах ЙонасДинкчи ЭренМалони ЛеннардТоеркауф Норман 58' (Бек Адриан ( 58'Пик Флориан 85') Бесте Ян-Никлас  23' 79' (Шёппнер Ян ( 79') Пирингер Марвин 46' (Доведан Никола ( 46') Кляйндинст Тим 78' (Томалла Денис ( 78')
Запасные: Келлер ТомасШиммер ШтефанСесса КевинАйхер Витус
08 октября. Стадион "Дойче банк Парк".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Хайденхайм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Байер Л Байер Л
Кёльн Кёльн
3
0
1.56 4.50 6.20
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Фрайбург Фрайбург
3
0
1.30 6.20 10.00
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Хайденхайм Хайденхайм
2
0
1.73 4.00 4.90
Видео
Все матчи
Новости
08 Октября
23:53 · Германия. Бундеслига
​Томас Мюллер одержал 332-ю победу в Бундеслиге - это повторение рекорда турнира
22:28 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» уверенно обыграл «Хайденхайм»
18:38 · Германия. Бундеслига
​Геррейру снова попал в лазарет «Баварии»
18:26 · Германия. Бундеслига
«Байер» спокойно разгромил «Кёльн» и остался на вершине 2
18:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Фрайбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
17:19 · Германия. Бундеслига
​«Вердер» снова потерял Наби Кейта
16:12 · Германия. Бундеслига
Фёллер: «Мы можем попытаться натурализовать Теля»
15:41 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» высказались о будущем Мюллера
13:07 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нацелился на испанского топ-полузащитника слухи
12:29 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» назвали кандидата на пост главного тренера команды в будущем
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл нового нападающего с ценником 70 миллионов евро
00:26 · Германия. Бундеслига
Хуммельс: «Верю, что сборная Германии снова станет одной из лучших в мире»
07 Октября
23:20 · Германия. Бундеслига
​Бонуччи забил свой первый гол в Бундеслиге
23:11 · Германия. 2-я бундеслига
​Дракслер уже хочет покинуть Катар ради спасения «Шальке»
22:59 · Германия. Бундеслига
​Гирасси забил 13 мячей в семи матчах - это абсолютный рекорд Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем