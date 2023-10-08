«Айнтрахт» уверенно обыграл «Хайденхайм»

Седьмой тур Бундеслиги завершился матчем «Айнтрахт» - «Хайденхайм». Хозяева поля, самая закрытая команда лиги с худшей атакой и лучшей обороной», доминировала в игре с соседями по таблице. В дебюте Марвин Пирингер минимально промахнулся в удобной позиции. Пенальти для хозяев, и Жессик Нганкам не попал в рамку. А вот Хуго Ларссон был точен и результативен, выстрелив из-за штрафной. У гостей Тим Кляйндинст головой едва не забил, но промах. Ансгар Кнауфф удвоил перевес хозяев на 72-й минуте. Фарес Шаиби в контратаке не смог отличиться.

«Айнтрахт» с 10 очками поднялся на восьмое место, соперник - 10-й с отставанием в одну победу.