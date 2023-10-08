«Айнтрахт» уверенно обыграл «Хайденхайм»

Седьмой тур Бундеслиги завершился матчем «Айнтрахт» - «Хайденхайм». Хозяева поля, самая закрытая команда лиги с худшей атакой и лучшей обороной», доминировала в игре с соседями по таблице. В дебюте Марвин Пирингер минимально промахнулся в удобной позиции. Пенальти для хозяев, и Жессик Нганкам не попал в рамку. А вот Хуго Ларссон был точен и результативен, выстрелив из-за штрафной. У гостей Тим Кляйндинст головой едва не забил, но промах. Ансгар Кнауфф удвоил перевес хозяев на 72-й минуте. Фарес Шаиби в контратаке не смог отличиться.
«Айнтрахт» с 10 очками поднялся на восьмое место, соперник - 10-й с отставанием в одну победу.
Протокол игры
|(1:0) Ларссон Хуго39'
|(2:0) Кнауфф Ансгар72'
Трапп Кевин•Тута•Кох Робин•Пачо Вильям•Бута•Макс Филипп 65'78' (Нкунку Нильс (78') •Ларссон Хуго90' (Хасебе Макото (90') •Схири Эльес•Шаиби Фарес90' (Смолчич Хрвое (90') •Мармуш Омар67' (Ферри Начо (67') •Нганкам Жессик 11'67' (Кнауфф Ансгар (67')
Запасные: Граль Йенс•Ааронсон Пакстен•Хёуге Йенс•Чендлер Тимоти
Мюллер Кевин• 28'Хактаб Траоре Омар•Майнка Патрик• 46'Зирслебен Тим•Фёренбах Йонас•Динкчи Эрен•Малони Леннард•Тоеркауф Норман58' (Бек Адриан (58'•Пик Флориан85') •Бесте Ян-Никлас 23'79' (Шёппнер Ян (79') •Пирингер Марвин46' (Доведан Никола (46') •Кляйндинст Тим78' (Томалла Денис (78')
Запасные: Келлер Томас•Шиммер Штефан•Сесса Кевин•Айхер Витус
08 октября. Стадион "Дойче банк Парк".
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