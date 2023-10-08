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Чемпионат Германии. Бундеслига

Арбитр не засчитал два гола хозяев, но «Бавария» не сдалась и разгромила «Фрайбург»

08 Октября 2023 • 20:23 Комментировать
Бавария
3:0
Фрайбург

«Бавария» и «Фрайбург» сыграли в рамках чемпионата Германии по футболу. Матч седьмого тура Бундеслиги состоялся 8 октября на стадионе «Альянс Арена».

Протокол игры  
Бавария3:0Фрайбург
(1:0) Коман Кингсли12'  
(2:0) Сане Лерой25'  
(3:0) Коман Кингсли85'  
Ульрайх СвенМазрауи Нуссаир  17'Упамекано Дайо 77' (Лаймер Конрад ( 77') Мин-Чжэ КимДэвис АльфонсоКиммих Йозуа 88' (Крэтзиг Франс ( 88') Горецка ЛеонКоман Кингсли 88' (Чупо-Мотинг Эрик ( 88') Мюллер Томас 72' (Тель Матис ( 72') Сане ЛеройКейн Гарри 72' (Мусиала Джамал ( 72')
Запасные: Перец ДаниэльСарр Буна
Атуболу НоаСильдиллия КилианнЛинхарт ФилиппГульде МануэльКюблер ЛукасДоан Рицу 68' (Вайсхаупт Ноа ( 68') Рохль Мерлин 46' (Филипп Максимилиан ( 46') Эггештайн Максимилиан 84' (Бройниг Максимилиан ( 84') Грифо ВинченцоШаллаи Роланд 84' (Рюдлин Фабиан ( 84') Хёлер Лукас 68' (Адаму Чуквубике ( 68')
Запасные: Мюллер ФлорианШмидт КеннетМакенго Жорди
08 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

К матчу с «Фрайбургом» мюнхенская «Бавария» подошла на удивительной для себя пятой (!) позиции. Могли футболисты Тухеля быть и шестыми, но вчера «Лейпциг» удивил, не переиграв «Бохум» в матче с двумя нереализованными пенальти. Погоню за «Байером» Мюнхен мог продолжить только в случае победы над крепким «Фрайбургом» Кристиана Штрайха. Для этих целей Тухель бросил в бой Мюллера, Комана, Сане и Кейна.

Как раз ветеран Томас и решил всё в пользу «Баварии». Мюллер в очередной раз доказывает, что готов приносить пользу – перевернул матч с «Копенгагеном», выдал голевую передачу на первый мяч «Фрайбургу». Правда, основную работу сделал Коман. Кингсли получил мяч на правом краю, показал, что собирается в дриблинг, а сам вдруг решился на удар. Мяч по невероятной траектории залетел за спину Атуболу – 1:0.

Следом два фланговых прохода могли завершаться голами. После передачи Сане разворачивался Кейн и бил под штангу, но не попал немного. Затем уже Дэвис снабдил передачей английского бомбардира, Гарри и тут пальнул мимо цели, хотя был очень близок. Но добивающий удар по «Фрайбургу» случился ещё в первые полчаса игры. И Кейн в нём всё-таки поучаствовал, немного оправдавшись за свои промахи.

Лерой Сане покатил на англичанина, Кейн протащил мяч к чужой штрафной по левому краю и сделал передачу вдоль лицевой. А сам же Сане замкнул прострел в одно касание – 2:0. У «Фрайбурга» за первый тайм был лишь один удар в сторону ворот Ульрайха, так что о возможности отыграться говорить не стоит. «Бавария» же останавливаться не собралась. Сане круто разобрался с защитником, вошёл в штрафную площадь и технично пробил в дальний угол. Уже праздновал дубль Лерой, когда рефери увидел офсайд – гол не засчитали в итоге.

«Бавария» успокоилась во второй половине встречи. Пешком ходили мюнхенцы, владели мячом почти всё игровое время и спокойно контролировали ситуацию. Тель, Мусиала и Лаймер появились на поле после 70-й минуты, Тухель дал отдохнуть Кейну, Мюллеру и Упамекано. Ещё один мяч «Баварии» прилетел от свежих игроков, но и его не засчитали. Теперь уже Матиас Тель забрался в офсайд, прежде чем нанести результативный удар.

Мог разгром оформить и Коман, заходивший на дубль в стиле Роббена. Сместился с фланга и технично закрутил в дальний угол, но чуть-чуть не попал. «Фрайбург» в итоге не избежал разгрома, и опять-таки постарался Коман. Кингсли всё-таки оформил дубль за пять минут до конца матча, и опять всё сделал сам: после смещения с фланга оформил точный удар – 3:0. Шикарный ход от Кингсли.

«Бавария» победила, взобравшись на третье место. Погоня продолжается.

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Бавария Фрайбург
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