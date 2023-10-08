​Геррейру снова попал в лазарет «Баварии»

Защитник Рафаэл Геррейру пропускает воскресный матч «Баварии» против «Фрайбурга» из-за травмы. У португальского футболиста выявили мышечное повреждение левого бедра, о чём сообщается на сайте мюнхенского клуба. Травму Геррейру получил на одной из последних тренировок.

Можно сказать, что проблемы со здоровьем преследуют Геррейру - в сезоне 2023/2024 португалец провёл только два матча.

Сколько времени 29-летнему Геррейру понадобится на восстановление, пока неизвестно.

Следить за матчем между «Баварией» и «Фрайбургом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.