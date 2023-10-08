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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» спокойно разгромил «Кёльн» и остался на вершине

08 Октября 2023 • 18:26 Комментировать
Байер Л
3:0
Кёльн

В седьмом туре Бундеслиги играли первая и последняя команды сезона - «Байер» против «Кёльна». Йонс Хофманн стал автором победного гола на 22-й минуте. Вскоре Жереми Фримпонг хладнокровно реализовал свой момент - 2:0. После перерыва Флориан Вирц испортил супершанс, промах. Вскоре Хофманн разыграл мяч до верного с Виктором Бонифасе - 3:0.

«Байер» продолжает лидировать, упустив только два очка в игре с «Баварией». У «козлов» только один балл.

Протокол игры  
Байер Л3:0Кёльн
(1:0) Хофманн Йонас22'  
(2:0) Фримпонг Жереми32'  
(3:0) Бонифасе Виктор67'  
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа Джонатан  61'Тапсоба Эдмон  45' 72' (Инкапье Пьеро ( 72') Фримпонг Жереми  23' 81' (Гложек Адам ( 81') Гримальдо АлехандроПаласиос ЭсекиэльДжака ГранитХофманн Йонас 88' (Пуэрта Густаво ( 88') Вирц Флориан 72' (Адли Амин ( 72') Бонифасе Виктор 81' (Телла Нейтан ( 81')
Запасные: Андрих РобертСтанишич ЙосипКоварж МатейАмири Надим
Швебе МарвинКарстенсен Расмус 90' (Килиан Лука ( 90') Хюберс ТимоШабо ЮлианПакарада ЛеартЛюбичич ДеянМартель Эрик 75' (Тиггес Штеффен ( 75') Алиду Фариде 62' (Финкгрефе Макс ( 62') Гусенбашич Денис 75' (Олесен Матиас ( 75') Кайнц ФлорианЗельке Дейви 90' (Доунс Дамион ( 90')
Запасные: Вальдшмидт ЛукаХайнц ДоминикДитц ФлорианЛимниос ДимитрисПентке ФилиппАдамян Саркис
08 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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