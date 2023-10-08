«Байер» спокойно разгромил «Кёльн» и остался на вершине

В седьмом туре Бундеслиги играли первая и последняя команды сезона - «Байер» против «Кёльна». Йонс Хофманн стал автором победного гола на 22-й минуте. Вскоре Жереми Фримпонг хладнокровно реализовал свой момент - 2:0. После перерыва Флориан Вирц испортил супершанс, промах. Вскоре Хофманн разыграл мяч до верного с Виктором Бонифасе - 3:0.

«Байер» продолжает лидировать, упустив только два очка в игре с «Баварией». У «козлов» только один балл.