«Байер» спокойно разгромил «Кёльн» и остался на вершине

В седьмом туре Бундеслиги играли первая и последняя команды сезона - «Байер» против «Кёльна». Йонс Хофманн стал автором победного гола на 22-й минуте. Вскоре Жереми Фримпонг хладнокровно реализовал свой момент - 2:0. После перерыва Флориан Вирц испортил супершанс, промах. Вскоре Хофманн разыграл мяч до верного с Виктором Бонифасе - 3:0.
«Байер» продолжает лидировать, упустив только два очка в игре с «Баварией». У «козлов» только один балл.
Протокол игры
|(1:0) Хофманн Йонас22'
|(2:0) Фримпонг Жереми32'
|(3:0) Бонифасе Виктор67'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан• 61'Тапсоба Эдмон 45'72' (Инкапье Пьеро (72') •Фримпонг Жереми 23'81' (Гложек Адам (81') •Гримальдо Алехандро•Паласиос Эсекиэль•Джака Гранит•Хофманн Йонас88' (Пуэрта Густаво (88') •Вирц Флориан72' (Адли Амин (72') •Бонифасе Виктор81' (Телла Нейтан (81')
Запасные: Андрих Роберт•Станишич Йосип•Коварж Матей•Амири Надим
Швебе Марвин•Карстенсен Расмус90' (Килиан Лука (90') •Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Пакарада Леарт•Любичич Деян•Мартель Эрик75' (Тиггес Штеффен (75') •Алиду Фариде62' (Финкгрефе Макс (62') •Гусенбашич Денис75' (Олесен Матиас (75') •Кайнц Флориан•Зельке Дейви90' (Доунс Дамион (90')
08 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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