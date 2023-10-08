​«Вердер» снова потерял Наби Кейта

Полузащитник Наби Кейта угодил в лазарет «Вердера». В субботнем матче против «Хоффенхайма» 28-летний футболист получил травму мышцы правого бедра. Об этом сообщается на официальном сайте бременского клуба.

Отмечается, что Кейта пропустит как минимум два матча «Вердера», хотя его травма не слишком серьёзная.

Стоит сказать, что Наби Кейта только недавно восстановился после травмы. Первые пять матчей «Вердера» в сезоне 2023/2024 гвинеец пропустил.

На текущий момент «Вердер» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Следующий матч «музыканты» проведут 20 октября – против дортмундской «Боруссии».