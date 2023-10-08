Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Вердер» снова потерял Наби Кейта

08 Октября 2023 • 17:19 Комментировать

Полузащитник Наби Кейта угодил в лазарет «Вердера». В субботнем матче против «Хоффенхайма» 28-летний футболист получил травму мышцы правого бедра. Об этом сообщается на официальном сайте бременского клуба.

Отмечается, что Кейта пропустит как минимум два матча «Вердера», хотя его травма не слишком серьёзная.

Стоит сказать, что Наби Кейта только недавно восстановился после травмы. Первые пять матчей «Вердера» в сезоне 2023/2024 гвинеец пропустил.

На текущий момент «Вердер» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Следующий матч «музыканты» проведут 20 октября – против дортмундской «Боруссии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вердер Наби Кейта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
70 мин
Байер Л Байер Л
Кёльн Кёльн
2
0
1.56 4.50 6.20
Видео
08.10.23 в 18:30
Бавария Бавария
Фрайбург Фрайбург
1.30 6.20 10.00
Видео
08.10.23 в 20:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Хайденхайм Хайденхайм
1.73 4.00 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
17:19 · Германия. Бундеслига
​«Вердер» снова потерял Наби Кейта
16:12 · Германия. Бундеслига
Фёллер: «Мы можем попытаться натурализовать Теля»
15:41 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» высказались о будущем Мюллера
13:07 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нацелился на испанского топ-полузащитника слухи
12:29 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» назвали кандидата на пост главного тренера команды в будущем
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл нового нападающего с ценником 70 миллионов евро
00:26 · Германия. Бундеслига
Хуммельс: «Верю, что сборная Германии снова станет одной из лучших в мире»
07 Октября
23:20 · Германия. Бундеслига
​Бонуччи забил свой первый гол в Бундеслиге
23:11 · Германия. 2-я бундеслига
​Дракслер уже хочет покинуть Катар ради спасения «Шальке»
22:59 · Германия. Бундеслига
​Гирасси забил 13 мячей в семи матчах - это абсолютный рекорд Бундеслиги
22:54 · Германия. Бундеслига
​Хуммельс - новый рекордсмен «Боруссии» по победам
22:25 · Германия. Бундеслига
​«Штутгарт» выигрывает уже пять матчей кряду с разницей в 2 гола - впервые в истории клуба
21:53 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» мог упустить победу над «Вердером» на 90-й минуте, но забил снова
18:32 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» не сумел спасти игру с «Дармштадтом»
18:31 · Германия. Бундеслига
Хет-трик Гирасси вывел «Штутгарт» на первое место
Все новости
Рекомендуем