Фёллер: «Мы можем попытаться натурализовать Теля»

Спортивный директор немецкого футбольного союза Руди Фёллер высказался о возможной натурализации французского нападающего «Баварии» Матиса Теля.

По мнению Фёллера, Тель является отличным форвардом, который успешно выступает за мюнхенский клуб. Спортивный директор отметил, что Германия может попытаться натурализовать 18-летнего футболиста, однако окончательное решение примет он сам.

«Конечно, мы можем попытаться его натурализовать. Но в конце концов, решение принимает сам игрок и его семья. Не следует недооценивать этот фактор», — цитирует Фёллера BILD.

В текущем сезоне Тель провёл за «Баварию» 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.