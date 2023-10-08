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Фёллер: «Мы можем попытаться натурализовать Теля»

08 Октября 2023 • 16:12 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
1 1.15 X 9.00 2 17.00
Через 0 ч. 44 мин.

Спортивный директор немецкого футбольного союза Руди Фёллер высказался о возможной натурализации французского нападающего «Баварии» Матиса Теля.

По мнению Фёллера, Тель является отличным форвардом, который успешно выступает за мюнхенский клуб. Спортивный директор отметил, что Германия может попытаться натурализовать 18-летнего футболиста, однако окончательное решение примет он сам.

«Конечно, мы можем попытаться его натурализовать. Но в конце концов, решение принимает сам игрок и его семья. Не следует недооценивать этот фактор», — цитирует Фёллера BILD.

В текущем сезоне Тель провёл за «Баварию» 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Руди Фёллер Матис Тель
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