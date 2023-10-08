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​В «Баварии» высказались о будущем Мюллера

08 Октября 2023 • 15:41 Комментировать

Ян-Кристиан Дризен, генеральный директор «Баварии», ответил на вопрос о возможном продлении контракта с Томасом Мюллером.

«Не знаю, хочет ли он играть до 67 лет. Мы не чувствуем никакого давления. Мы видим, насколько Томас важен для команды. Посмотрим, что произойдёт», - слова Дризена приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

Действующий контракт 34-летнего Мюллера с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Всего за первую команду «Баварии» Томас Мюллер провёл 673 официальных матча. В них нападающий забил 235 голов и отдал 258 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Ян-Кристиан Дризен
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