​В «Баварии» высказались о будущем Мюллера

Ян-Кристиан Дризен, генеральный директор «Баварии», ответил на вопрос о возможном продлении контракта с Томасом Мюллером.

«Не знаю, хочет ли он играть до 67 лет. Мы не чувствуем никакого давления. Мы видим, насколько Томас важен для команды. Посмотрим, что произойдёт», - слова Дризена приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

Действующий контракт 34-летнего Мюллера с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Всего за первую команду «Баварии» Томас Мюллер провёл 673 официальных матча. В них нападающий забил 235 голов и отдал 258 результативных передач на партнёров.