«Бавария» - «Фрайбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В седьмом туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» играет против «Фрайбурга».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бавария - Фрайбург
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Протокол игры
|(1:0) Коман Кингсли12'
|(2:0) Сане Лерой25'
Атуболу Ноа•Сильдиллия Килианн•Линхарт Филипп•Гульде Мануэль•Кюблер Лукас•Доан Рицу68' (Вайсхаупт Ноа (68') •Рохль Мерлин46' (Филипп Максимилиан (46') •Эггештайн Максимилиан•Грифо Винченцо•Шаллаи Роланд•Хёлер Лукас68' (Адаму Чуквубике (68')
08 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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