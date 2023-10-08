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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» - «Фрайбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

08 Октября 2023 • 18:00 Комментировать
Бавария
2:0
Фрайбург
1 1.15 X 9.00 2 17.00
2-й тайм

В седьмом туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» играет против «Фрайбурга».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бавария2:0Фрайбург
(1:0) Коман Кингсли12' 
(2:0) Сане Лерой25' 
Ульрайх СвенМазрауи Нуссаир  17'Упамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаГорецка ЛеонКоман КингслиМюллер Томас 72' (Тель Матис ( 72') Сане ЛеройКейн Гарри 72' (Мусиала Джамал ( 72')
Запасные: Крэтзиг ФрансЛаймер КонрадПерец ДаниэльЧупо-Мотинг ЭрикСарр Буна
Атуболу НоаСильдиллия КилианнЛинхарт ФилиппГульде МануэльКюблер ЛукасДоан Рицу 68' (Вайсхаупт Ноа ( 68') Рохль Мерлин 46' (Филипп Максимилиан ( 46') Эггештайн МаксимилианГрифо ВинченцоШаллаи РоландХёлер Лукас 68' (Адаму Чуквубике ( 68')
Запасные: Мюллер ФлорианШмидт КеннетБройниг МаксимилианРюдлин ФабианМакенго Жорди
08 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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