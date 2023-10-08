Испанский полузащитник Дани Ольмо, который является игроком немецкого «РБ Лейпцига», находится в сфере интересов итальянского топ-клуба.

Согласно данным Todofichajes, подписать 25-летнего исполнителя хочет туринский «Ювентус». «Старая синьора» обозначила приобретение Ольмо целью на летнее трансферное окно.

Дани связан трудовыми обязательствами с «быками» до конца июня 2027 года. Согласно оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Ольмо провел три поединка, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.