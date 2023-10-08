В «Баварии» назвали кандидата на пост главного тренера команды в будущем

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес может в будущем занять пост рулевого «Баварии». Об этом рассказал директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрезен.

«Может ли Хёнес возглавить «Баварию» в будущем? В долгосрочных планах нельзя исключать этого. Мы смотрим за его прогрессом. Посмотрим, что произойдет в будущем. Возможно, он возглавит команду», - передает слова руководителя Bild.

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «Баварии» занимает Томас Тухель. Под его руководством мюнхенская команда набрала 14 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.