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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хуммельс: «Верю, что сборная Германии снова станет одной из лучших в мире»

08 Октября 2023 • 00:26 Комментировать
США
...
Германия
14.10 22:00

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал своё возвращение в национальную команду.

34-летний футболист оказался в заявке сборной Германии на предстоящие матчи, которую недавно огласил новый рулевой Юлиан Нагельсманн. Для Хуммельса это первый вызов в ряды «бундестим» более чем за два года.

«Очень рад вернуться. Я не говорил об этом публично, но многим известно, что возвращение в сборную было моей целью. Мне нравится представлять свою страну – это самая большая честь в футболе. Я всегда стараюсь брать на себя роль лидера, даже когда не нахожусь на поле. Хочу, чтобы сборная Германии добивалась успехов и вновь стала одной из лучших в мире, и я верю, что это возможно», – сказал в интервью Sky Sport Хуммельс.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Германии Матс Хуммельс
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