Хуммельс: «Верю, что сборная Германии снова станет одной из лучших в мире»

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал своё возвращение в национальную команду.

34-летний футболист оказался в заявке сборной Германии на предстоящие матчи, которую недавно огласил новый рулевой Юлиан Нагельсманн. Для Хуммельса это первый вызов в ряды «бундестим» более чем за два года.

«Очень рад вернуться. Я не говорил об этом публично, но многим известно, что возвращение в сборную было моей целью. Мне нравится представлять свою страну – это самая большая честь в футболе. Я всегда стараюсь брать на себя роль лидера, даже когда не нахожусь на поле. Хочу, чтобы сборная Германии добивалась успехов и вновь стала одной из лучших в мире, и я верю, что это возможно», – сказал в интервью Sky Sport Хуммельс.