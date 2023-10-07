​Бонуччи забил свой первый гол в Бундеслиге

Седьмой тур немецкого чемпионата сложился для «Унион Берлин» неудачно - команда проиграла в гостях дортмундской «Боруссии». Однако своего локального успеха добился самый известный дебютант Бундеслиги в нынешнем сезоне - Леонардо Бонуччи. Он реализовал пенальти в первом тайме. Бонуччи стал самым возрастным автором своего первого гола в Бундеслиге с 2002 года в возрасте 36 лет 159 дней.

Тогда, в 2002 году, Карстен Линке забил свой первый гол в Бундеслиге в возрасте 37 лет. И лишь один игрок «переплюнул» их обоих в данном смысле - это знаменитый датчанин Мортен Ольсен, который забил свой первый гол в Бундеслиге в 38 лет 105 дней.