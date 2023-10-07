​Гирасси забил 13 мячей в семи матчах - это абсолютный рекорд Бундеслиги

Невероятные вещи вытворяет в немецкой Бундеслиге вернувшийся в высший свет «Штутгарт» - в семи матчах команда одержала шесть побед и при этом демонстрирует результативность, которой ранее славилась мюнхенская «Бавария».

На данный момент «Штутгарт» забил двадцать два мяча, и тринадцать из них записал на свой счет Серу Гирасси, сделавший и сегодня хет-трик в игре против «Вольфсбурга». И в результате удачливый нападающий «Штутгарта» установил абсолютный рекорд Бундеслиги, ведь до гвинейского форварда в лучшем случае к этому моменту забивались по одиннадцать мячей, не более. А у Гирасси, напомним, все тринадцать!

В следующем туре «Штутгарт» сыграет с «Унион Берлин».