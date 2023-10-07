​Хуммельс - новый рекордсмен «Боруссии» по победам

В седьмом туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда сумела выиграть, со счетом 4:2 был бит «Унион Берлин» - другой представитель Германии в Лиге чемпионов. Эта победа стала 207-й в карьере Матса Хуммельса в футболке «Боруссии» в Бундеслиге, и, тем самым, он стал новым рекордсменом клуба по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал Михаэлю Цорку - 206 побед.

В следующем туре немецкого чемпионата дортмундская «Боруссия» снова сыграет дома, но уже с бременским «Вердером». Это случится в пятницу, двадцатого октября. После семи туров у «Боруссии» семнадцать очков - пять побед и две ничью.